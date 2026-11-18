À l’issue de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2027, six sélections ont décroché leur qualification. Le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin, le Burkina Faso et le Mali participeront au tournoi, tandis que plusieurs grandes nations africaines devront attendre les dernières journées de mars.

Les qualifications pour la CAN 2027, prévue du 19 juin au 17 juillet au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, entrent dans leur dernière ligne droite.

Après les rencontres disputées jusqu’au mardi 17 novembre, six équipes ont officiellement validé leur billet sur le terrain. Elles rejoignent les trois pays organisateurs, automatiquement qualifiés.

Six équipes déjà qualifiées

Le Maroc a confirmé sa qualification en dominant le Niger (1-0), après une large victoire (5-1) quelques jours plus tôt.

Le Sénégal a également assuré sa place grâce à la victoire du Mozambique contre l’Éthiopie (1-0), au lendemain de son succès face au Soudan.

Le Burkina Faso s’est qualifié en battant la Mauritanie (3-1), un résultat qui permet également au Bénin de décrocher son billet.

De leur côté, le Cameroun et le Mali ont validé leur participation après leurs victoires respectives contre la Namibie (3-0) et le Rwanda (2-0).

L’Algérie, la Côte d’Ivoire, l’Égypte et la RDC freinées

D’autres favoris devront encore patienter.

L’Algérie a subi une lourde défaite face au Togo (3-0), relançant la lutte pour la qualification dans son groupe.

La Côte d’Ivoire a été tenue en échec par la Gambie (2-2), tandis que la République démocratique du Congo a concédé un match nul contre la Sierra Leone (1-1).

La Tunisie n’a pas davantage réussi à s’imposer face à la Libye (1-1), au terme d’une rencontre marquée par un penalty controversé.

L’Égypte a également manqué l’occasion de se qualifier en faisant match nul contre le Malawi (0-0).

Resté muet devant le but, Mohamed Salah n’a pas réussi à dépasser le record de buts en sélection de Hossam Hassan. Selon le décompte officiel de la FIFA, l’attaquant égyptien compte 68 réalisations, contre 69 pour son prédécesseur.

Quatre pays déjà éliminés

Le Soudan du Sud, la Somalie, l’Érythrée et Madagascar sont désormais hors course. Ces quatre sélections ne peuvent plus mathématiquement accéder à la phase finale.

Il reste 15 places à attribuer lors des deux dernières journées des éliminatoires, programmées en mars 2027.

La prochaine CAN réunira 24 équipes dans les trois pays hôtes d’Afrique de l’Est.