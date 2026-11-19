Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a promulgué jeudi, par décret, un important projet de loi de finances rejeté par le Parlement. Cette mesure est considérée comme essentielle au rétablissement des finances publiques du pays, alors que celui-ci finalise un accord de financement avec le Fonds monétaire international (FMI).

Le président « a décidé de mettre en vigueur le projet de loi de finances rectificative pour 2026 », a indiqué son cabinet dans un communiqué, contournant ainsi l'Assemblée nationale, dominée par le parti d'opposition Pastef.

En septembre, le Sénégal avait annoncé avoir conclu avec le Fonds monétaire international un programme de financement de 2,2 milliards de dollars destiné à stabiliser ses finances publiques. Toutefois, le conseil d'administration du FMI n'a pas encore annoncé son approbation du programme, dont le déblocage reste soumis à certaines conditions.

Les deux projets de loi budgétaires en suspens constituent des instruments essentiels pour régler l'importante dette du Sénégal, que le programme de financement du FMI doit contribuer à résorber.

Le parti d’opposition, le Pastef, qui détient une très large majorité au Parlement, s'oppose aux mesures budgétaires du président, qui comprennent également un projet de budget pour 2027.

Le chef du parti Ousmane Sonko, est connu pour son opposition à la restructuration de la dette, exigée dans le cadre du programme du FMI. Il avait précédemment qualifié cette perspective de « honte », estimant qu'elle compromettrait la souveraineté du Sénégal.

La semaine dernière, le FMI a déclaré être disposé à discuter des modalités d'un dispositif d'allègement de la dette avec les différentes parties prenantes sénégalaises, alors que l'impasse politique menaçait de compromettre le programme.