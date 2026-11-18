Le Qatar accueille la Coupe du monde de football des moins de 17 ans, une compétition qui réunit 48 sélections nationales venues des six continents pour un total de 104 rencontres. Les matchs se disputent à Doha, notamment dans la zone sportive d’Aspire, réputée pour ses infrastructures dédiées à la formation et au développement des jeunes talents.

L’Afrique sera représentée par plusieurs nations, avec notamment le Sénégal parmi les sélections attendues. Le continent entend confirmer les progrès observés lors de la précédente édition, en 2025. Neuf des dix représentants africains avaient alors atteint les phases à élimination directe. Le Maroc et le Burkina Faso s’étaient hissés jusqu’aux quarts de finale, sans toutefois parvenir à se qualifier pour le dernier carré.

Pour Gianni Infantino, président de la FIFA, cette compétition constitue une vitrine exceptionnelle pour les jeunes footballeurs du monde entier. Il souligne l’importance de ce tournoi, qui permet aux meilleurs espoirs de différents pays de se mesurer sur la scène internationale.

Un constat partagé par Roberto Grassi, responsable des tournois juniors de la FIFA. Il rappelle les performances des sélections africaines lors des dernières éditions, notamment celle de la Zambie, qui avait atteint les phases à élimination directe dès sa première participation en 2025. Selon lui, les équipes africaines disposent d'un potentiel important et pourraient encore améliorer leurs résultats cette année.

Cette édition revêt également une importance particulière pour le Qatar. Elle constitue le deuxième tournoi d'une série de cinq Coupes du monde U17 que le pays doit accueillir jusqu'en 2029.

Entre ambitions sportives et détection de nouveaux talents, Doha devient ainsi, le temps de la compétition, un rendez-vous majeur du football de formation. Pour les sélections africaines, l'enjeu est désormais de transformer leurs progrès en performances historiques sur la scène mondiale.