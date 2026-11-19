La Cour internationale de Justice a reconnu jeudi que le Myanmar avait commis un génocide contre la minorité musulmane rohingya. Un arrêt historique qui intervient près de neuf ans après la répression militaire de 2017, qui a fait des milliers de morts et poussé plus d'un million de personnes à fuir vers le Bangladesh.

C'est une décision historique. La Cour internationale de Justice (CIJ) a reconnu jeudi que le Myanmar avait commis un génocide contre les Rohingyas, une minorité musulmane persécutée depuis des décennies dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Dans son arrêt, la plus haute juridiction de l'ONU a notamment établi que les forces de sécurité birmanes avaient tué des milliers de civils lors des opérations militaires menées en 2017 dans l'État de Rakhine, dans le nord du pays. Le bilan estimé à 10 000 morts est étayé par les preuves, selon le président de la Cour, Yuji Iwasawa.

Les juges ont également relevé des violences sexuelles généralisées, des actes de violence extrême contre des enfants ainsi que des attaques contre des Rohingyas qui tentaient de fuir vers le Bangladesh. Des villages et des campements ont également été détruits.

Plus d'un million de réfugiés au Bangladesh

La répression de 2017 a provoqué l'exode de plus d'un million de Rohingyas, aujourd'hui réfugiés au Bangladesh, notamment dans le plus grand camp de réfugiés au monde.

Pour les survivants, cette décision représente un espoir de justice après des années d'attente. « Je veux que justice soit faite », a confié à l'AFP une Rohingya de 23 ans, victime de viol, qui souhaite rester anonyme.

Les témoignages des rescapés font état de viols collectifs, d'exécutions de masse et de violences extrêmes contre des familles et des enfants.

Mohammed Osman, un survivant de 20 ans, espère quant à lui pouvoir rentrer un jour dans son pays et accomplir les rites funéraires de ses parents et de son jeune frère, tués lors de la répression militaire.

Une procédure engagée par la Gambie

L'affaire avait été portée devant la CIJ par la Gambie en 2019, au titre de la Convention des Nations unies sur le génocide de 1948. Le pays bénéficie du soutien des 57 membres de l'Organisation de la coopération islamique.

Le Myanmar a toujours rejeté les accusations de génocide. Lors des audiences, ses représentants ont défendu les opérations militaires, affirmant qu'elles visaient à répondre à des attaques menées par des insurgés contre les forces de sécurité.

À l'époque des faits, l'armée était dirigée par Min Aung Hlaing, qui a renversé le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi lors du coup d'État de 2021. Il est aujourd'hui à la tête du pays.

Si la CIJ ne dispose pas de moyens propres pour faire appliquer ses décisions, cette reconnaissance du génocide pourrait accentuer la pression diplomatique et internationale sur les autorités birmanes.

Un précédent suivi de près

Cette décision est également scrutée par les experts du droit international, notamment en raison de ses implications pour d'autres procédures liées au génocide.

La CIJ avait déjà reconnu l'existence d'un génocide dans l'affaire du massacre de Srebrenica, en Bosnie, en 1995. Elle est également saisie par l'Afrique du Sud, qui accuse Israël d'avoir commis un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza.

L'affaire opposant la Gambie au Myanmar pourrait ainsi contribuer à préciser la manière dont la justice internationale interprète et établit l'intention génocidaire, élément central de la qualification juridique du crime.