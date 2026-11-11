Mondial U-17 2026 : les 48 sélections convergent vers le Qatar

La FIFA a confirmé les listes officielles des joueurs des 48 sélections engagées dans la Coupe du monde U-17 Qatar 2026, tandis que les premières délégations commencent à rallier Doha en prévision du tournoi.

Les équipes d’Arabie saoudite, du Cameroun, de Chine, de Nouvelle-Calédonie, du Honduras, de Nouvelle-Zélande, du Vietnam, de Corée du Sud et du Costa Rica figurent parmi les premières arrivées, les autres étant attendues dans les prochains jours.

Cette édition constitue la deuxième des cinq que le Qatar accueillera consécutivement jusqu’en 2029, dans le cadre du format élargi à 48 équipes, instauré en 2025.

Sept nations feront leur première apparition dans la compétition : la Grèce, le Monténégro, le Mozambique, la Roumanie, la Serbie, la Tanzanie et le Vietnam. La Chine retrouvera pour sa part le Mondial U-17 après 21 ans d’absence.

Les rencontres se dérouleront au complexe de compétition d’Aspire Zone, qui accueillera jusqu’à huit matchs par jour durant la phase de groupes et les seizièmes de finale. Ce dispositif centralisé, reconduit après le succès de l’édition précédente, permettra notamment aux recruteurs internationaux d’observer les jeunes talents réunis sur un même site.

Le Qatar ouvrira sa campagne face au Panama le 19 novembre à 18 h 30, à Aspire Zone. La finale est programmée le 13 décembre à 19 heures au stade Ahmad-bin-Ali.