Kyiv : des frappes russes endommagent les ambassades autrichienne et néerlandaise

Une attaque russe massive a fait au moins un mort et cinq blessés à Kyiv, jeudi 19 novembre. Les ambassades d'Autriche et des Pays-Bas ont été endommagées, mais aucun membre de leur personnel n'a été blessé. Selon les autorités ukrainiennes, la Russie a tiré des missiles antinavires et 98 drones sur 18 localités du pays, atteignant plusieurs sites patrimoniaux et emprises diplomatiques de la capitale. À l'ambassade d'Autriche, où une dizaine de personnes se trouvaient à leur poste au moment de l'explosion en pleine journée, l'onde de choc a creusé un cratère, soufflé les vitres et déformé plusieurs voitures aussitôt recouvertes de bâches au milieu des gravats, a indiqué le chargé d'affaires Daniel Roethlin. À quelques dizaines de mètres, un projectile est tombé derrière l'ambassade des Pays-Bas, provoquant des dégâts mineurs sans faire de blessé, a précisé le ministre des Affaires étrangères Tom Berendsen, avant que La Haye ne convoque l'ambassadeur de Russie. L'incident survient 48 heures après que le groupe d'armement néerlandais Destinus a confirmé l'usage de ses missiles Ruta par l'Ukraine contre le pont de Crimée, poussant la diplomatie russe à accuser les Pays-Bas d'implication directe dans le conflit. Aucun lien n'est établi à ce stade entre cette annonce et les dégâts recensés à Kyiv, mais l'épisode souligne la vulnérabilité permanente des civils et des diplomates face aux vagues de frappes répétées sur la capitale.