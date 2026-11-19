Alors qu'ils représentent environ un million de la population birmane, les Royingyas sont relégués au second plan.

En 2017, cette minorité a été la cible d'une brutale répression perpétrée par les forces armées birmanes. Elle a coûté la vie à environ 10 000 Rohingyas, alors que 750 000 autres ont été obligés de trouver refuge au Bangladesh.

Cette minorité est persécutée depuis des années. Nombre d'entre eux furent exclus de la nationalité birmane après la promulgation de la loi sur la nationalité dans le pays en 1982.

Devenus apatrides, au moins 200 000 personnes avaient pris la direction du Bangladesh lors de ce qui est considéré comme le premier exode de cette population. Le second interviendra une décennie plus tard, entre 1991 et 1992. Et pour cause, la volonté de l'armée de réduire cette population aux travaux forcés.

Cet afflux à l'origine de l'établissement de Kutupalong, le plus grand camp de réfugiés dans le monde. La Thaïlande, l'Inde et la Malaisie avaient aussi accueilli des milliers d'autres.