Face à l’afflux de migrants sur l’île d’El Hierro, dans l’archipel espagnol des Canaries, les autorités mettent en place un hôpital de campagne. Depuis début novembre, environ 11 000 personnes ont rejoint l’île, soit presque l’équivalent de sa population.

Les autorités espagnoles renforcent les capacités de prise en charge médicale sur l’île d’El Hierro. Un hôpital de campagne est en cours d’installation à proximité d’un centre d’accueil temporaire pour migrants. L'objectif est de soulager les structures hospitalières locales, fortement sollicitées par les arrivées successives de bateaux.

Ces installations doivent notamment permettre de prendre en charge les personnes nécessitant une surveillance médicale prolongée, parfois pendant toute une nuit, sans avoir à les transférer vers l'hôpital principal.

"Ces installations nous offrent un espace supplémentaire pour alléger la pression sur les services hospitaliers", explique Jéssica Acosta Padron, responsable des services de santé à El Hierro. Elle souligne également le soutien apporté aux équipes soignantes, soumises à une forte pression depuis plusieurs semaines.

Un afflux qui pourrait se poursuivre

Les autorités locales ont également déclaré l'état d'urgence afin d'obtenir le soutien du gouvernement espagnol face à l'augmentation des arrivées. Le président du gouvernement des Canaries, Fernando Clavijo, rappelle que l'archipel se trouve sur une route migratoire bien établie entre l'Afrique et l'Europe.

Il estime que les difficultés politiques et économiques dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal et en Gambie, pourraient contribuer à la poursuite des départs.

Les habitants d'El Hierro réclament des infrastructures adaptées pour permettre la prise en charge des migrants tout en préservant le fonctionnement quotidien de l'île.

Des arrivées en baisse à l'échelle de l'archipel

Après avoir enregistré plus de 46 000 arrivées en 2024, un record, les Canaries connaissent une baisse de la migration irrégulière par voie maritime. Selon le ministère espagnol de l'Intérieur, 13 327 migrants sont arrivés dans l'archipel entre janvier et fin octobre 2026, soit une diminution de 5,5 % par rapport à la même période en 2025.

Malgré cette baisse, les autorités restent mobilisées face aux arrivées, particulièrement nombreuses sur l'île d'El Hierro.