Soixante-douze heures, c'est l'ultimatum donné à l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Somalie pour quitter le pays.

Le diplomate a été expulsé jeudi en raison de l'ingérence présumée de son pays dans les affaires internes de la Somalie. Mogadiscio a par ailleurs rappelé son ambassadeur aux Émirats arabes unis pour consultation.

'' Tout d’abord, le Conseil des ministres ordonne au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de convoquer notre ambassadeur aux Émirats arabes unis et de le ramener au pays pour des consultations avec les dirigeants nationaux. Le ministère doit également informer l’ambassadeur des Émirats arabes unis en Somalie qu’il doit quitter le pays dans les 72 heures.'', a déclaré Abdulfatah Qasim Mohamud, ministre somalien de l’Information, de la Culture et du Tourisme.

La Somalie et les Émirats arabes unis sont confrontés à des tensions croissantes sur plusieurs sujets, notamment le soutien perçu d’Abou Dhabi à la reconnaissance par Israël de la région séparatiste du Somaliland. Face à la crise, le pays de la corne de l'Afrique annonce une série de mesures.

''Deuxièmement, le gouvernement somalien prend des mesures successives contre l’attaque directe menée par le gouvernement des Émirats arabes unis contre nos intérêts nationaux, notre intégrité territoriale, la solidarité de notre peuple, la sécurité intérieure et l’indépendance de la Somalie, et il le fera par tous les moyens possibles.'', déclaré Abdulfatah Qasim Mohamud.

Les Émirats arabes unis ont construit et exploitent un grand port en eaux profondes ainsi qu’une base militaire à Berbera, au Somaliland, et deux autres à Bosaso et Kismayo, dans d’autres régions de la Somalie.