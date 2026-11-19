Les langues des signes autochtones existent depuis longtemps au Nigeria ; elles étaient utilisées par les communautés sourdes avant l’introduction de la langue des signes nigériane dans les écoles. Cependant, en raison d’un financement limité, bon nombre d’entre elles sont restées largement méconnues, malgré la riche diversité linguistique du pays.

« C’est notre culture et notre identité. Je dirais donc que la langue des signes autochtone trouve son origine dans le nord. Avant même d’aller à l’école, nous avons déjà notre propre langue. C’est pourquoi il est important de développer la langue autochtone. », a expliquéUmaru Zayyanu.

Les langues des signes nigérianes, à l’instar de leurs équivalents oraux, sont parfois cantonnées à un petit nombre de locuteurs dans un pays où se côtoient quelque 500 langues et un nombre inconnu de langues des signes. Mais la langue des signes haoussa est devenue une lingua franca pour les personnes sourdes dans tout le nord du pays.

« Je souhaite que ma langue, la langue des signes autochtone, se répande partout, voire dans le monde entier. Pour que les gens puissent apprendre et comprendre la langue des signes autochtone. », a indiquéSanni Lawal employé sourd dans une blanchisserie.

Le Nigeria fait remonter sa langue des signes officielle à Andrew Foster, un Américain qui a introduit l’enseignement formel aux personnes sourdes dans toute une série de pays africains à l’aube de leur indépendance vis-à-vis des puissances coloniales. De nombreux pays de la région utilisent aujourd’hui une langue des signes officielle basée sur la langue des signes américaine.

« Il y a beaucoup de personnes sourdes qui ne vont pas à l’école, qui n’ont pas reçu cette éducation. Elles ne peuvent donc pas utiliser la langue des signes anglaise, mais elles utilisent la langue des signes autochtone. En tant qu’interprète, pour faciliter la vie de celles et ceux qui ne comprennent pas la langue des signes anglaise, je pense qu’il est important que nous documentions et développions la langue des signes autochtone pour leur bien. », a dit Taiwo Ajayi, chercheuse en langue des signes.

Au cours des décennies qui ont suivi, certains chercheurs affirment que la langue des signes autochtone s’est appauvrie, les gouvernements ayant donné la priorité aux langues formelles.