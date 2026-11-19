Un consortium américain, Frontier Minerals, a remporté jeudi le contrat pour un projet d'exploitation minière de minerais stratégiques à Mrima Hill, au Kenya, qui faisait l'objet d'une concurrence acharnée entre des entreprises chinoises et australiennes.

Le projet de mine et de complexe de traitement situé dans le comté de Kwale, sur la côte kenyane, est considéré comme une source potentiellement considérable de niobium, utilisé dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'énergie et de l'électronique, ainsi que d'éléments de terres rares.

Le président américain Donald Trump a fait de la sécurisation des minerais stratégiques un pilier de la politique africaine de Washington, le Kenya s'imposant comme une cible prioritaire et des responsables américains ayant participé ces derniers mois à des pourparlers miniers de haut niveau dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Mais des inquiétudes ont été exprimées quant à l’impact sur Mrima Hill, une forêt luxuriante de 390 acres qui abrite des sanctuaires sacrés de la communauté ethnique locale des Digo.

Frontier Minerals a été désignée comme soumissionnaire retenu dans un communiqué du ministère kenyan des Mines, qui a déclaré que l’attribution de ce contrat constituait une « porte d’entrée vers un partenariat local significatif et un respect strict de la réglementation ».

Une controverse avait éclaté plus tôt cette année lorsque le président William Ruto avait déclaré qu’un accord minier avec les États-Unis était sur le point d’être conclu, ce qui avait conduit une organisation kenyane de défense des droits à poursuivre le gouvernement pour manque de transparence et d’ consultation publique.

Un soumissionnaire australien, RareX, a déclaré à l’AFP qu’il contesterait cette décision, invoquant des irrégularités dans la procédure d’appel d’offres.

Préoccupations locales

La colline de Mrima est depuis longtemps au cœur de litiges concernant ses richesses minérales inexploitées.

Selon certaines informations, elle recèlerait des gisements d’une valeur de plus de 60 milliards de dollars, mais les experts impliqués dans la procédure d’appel d’offres précisent que ce chiffre est loin d’être confirmé et soulignent les coûts colossaux liés à l’extraction et au traitement.

La forêt a longtemps été le soutien de l’agriculture et des moyens de subsistance, même si aujourd’hui, selon les données du gouvernement, plus de la moitié de la population vit dans une extrême pauvreté.

L’intérêt suscité par ce site inquiète de nombreux habitants de la région, qui craignent d’être expulsés ou de se voir refuser une part des futures retombées minières.

Marc Dillard, un responsable américain, s’est rendu sur la colline mi-2025 alors qu’il occupait le poste d’ambassadeur par intérim au Kenya.

Des ressortissants chinois se sont vu refuser l’accès quelques mois plus tard, selon des habitants qui se sont entretenus avec l’AFP lors d’une visite en octobre 2025.

Polémique passée

Le Kenya a révoqué en 2013 un permis d’exploitation minière qui avait été accordé à Cortec Mining Kenya, invoquant des irrégularités environnementales et relatives à l’octroi du permis.

Cortec a affirmé devant les tribunaux que le permis avait été révoqué après que l’entreprise eut refusé de verser un pot-de-vin à Najib Balala, alors ministre des Mines, une allégation que ce dernier a niée.

Le directeur de Cortec Mining, Jacob Juma, a été abattu dans sa voiture en mai 2016, le jour même où il déposait des conclusions juridiques officielles concernant ce pot-de-vin présumé.

La société a essuyé plusieurs échecs judiciaires dans ses tentatives d’obtenir une indemnisation au cours des années qui ont suivi.

En 2019, le Kenya a imposé un moratoire sur l’octroi de nouvelles licences minières en raison de préoccupations liées à la corruption et à la dégradation de l’environnement.

Mais le pays y voit désormais une opportunité majeure, alors que la Chine, les États-Unis et d’autres puissances mondiales se disputent le contrôle des minerais stratégiques nécessaires à la prochaine génération d’industries et d’informatique.

Le Kenya a recommencé à délivrer de nouveaux permis d’exploitation minière l’année dernière, en s’engageant à mener des « réformes audacieuses », à offrir des allègements fiscaux et à améliorer la transparence, dans le but d’attirer les investisseurs et de faire passer la part du secteur dans le PIB de 0,8 % à 10 % d’ici 2030.