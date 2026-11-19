La Cour internationale de justice (CIJ) a rendu, jeudi, une décision historique. La plus haute juridiction des Nations unies a conclu que le Myanmar avait commis un génocide contre la minorité rohingya lors de l'opération militaire menée en 2017. Elle a également ordonné au pays de prendre des mesures pour permettre le retour des personnes ayant fui les violences.

Cette procédure a été engagée en 2019 par la Gambie, pays à majorité musulmane, deux ans après la répression militaire de 2017. À l'époque, des centaines de milliers de Rohingyas avaient fui le Myanmar, notamment vers le Bangladesh voisin, pour échapper aux violences.

À la sortie de l'audience, le ministre gambien de la Justice, Dawda Jallow, a salué la décision et rendu hommage aux survivants.

"Cette victoire revient aux Rohingyas. Ils ont survécu, ils ont témoigné et aujourd'hui, on les a crus. Beaucoup d'entre eux sont ici avec notre délégation, venus des quatre coins du monde et des camps de réfugiés de Cox's Bazar. C'est leur courage qui a rendu ce jugement possible", a-t-il déclaré.

L'annonce de la décision a suscité une vive émotion au sein de la communauté rohingya présente à La Haye. Des avocats et des membres de cette minorité se sont enlacés et ont pleuré à l'issue de la lecture du jugement, qui a duré près de trois heures.

Parmi les personnes présentes figurait Yasmin Ullah, militant des droits des Rohingyas. Il a fait part de son émotion après avoir entendu les conclusions des juges.

"Je suis profondément heureux aujourd'hui, après avoir entendu le jugement dans son intégralité. Les nombreux moments où les juges sont vraiment entrés dans les détails confirment véritablement le type d'expérience vécue par les Rohingyas", a-t-il déclaré.

Des réparations et un retour pour les survivants

La Cour a également ordonné au Myanmar de s'engager à verser des réparations aux victimes. Elle a notamment évoqué la nécessité de garantir aux Rohingyas un retour "sûr, volontaire et digne" dans leur lieu de résidence.

Le pays devra aussi enquêter sur les crimes commis, poursuivre et sanctionner les personnes reconnues coupables d'actes de génocide.

Le principe d'indemnisation a été retenu, mais son montant sera déterminé lors de procédures judiciaires ultérieures.

Il s'agit de la première fois que la CIJ reconnaît qu'un État a commis un génocide. Cette décision intervient alors que la juridiction examine également des accusations de génocide liées à la guerre à Gaza et au conflit en Ukraine.