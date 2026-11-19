Au Soudan, le chef des paramilitaires, le général Mohamed Hamdan Dagalo, ainsi que treize autres personnes dont ses deux frères, ont été condamnées à mort par contumace mercredi, par un tribunal de Port-Soudan.

Cette condamnation s'inscrit dans le cadre de la destruction, du pillage et du vandalisme des infrastructures médicales et des bâtiments en lien avec la guerre qui sévit dans le pays depuis avril 2023.

Le patron des Forces de soutien rapide et les 13 autres condamnés ont aussi été frappés au porte-monnaie. Ils doivent en effet verser des indemnités de 36,5 milliards d'euros.

En juillet dernier, Mohamed Hamdan Dagalo et ses deux frères avaient déjà été condamnés à mort par le tribunal de Port-Soudan dans le cadre des violences au Darfour .

Le Soudan est en proie depuis plus de trois ans, à la guerre qui oppose l'armée aux Forces de soutien rapide à l'armée.