Annoncée par Motsepe, la CAN tout les 4 ans fait des mécontents

La décision de faire passer la Coupe d’Afrique des nations à un cycle de quatre ans au lieu de deux n’a pas été bien accueillie par les entraîneurs présents au tournoi.

Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), a surpris de nombreux observateurs en annonçant le 20 décembre que la compétition, jusqu’ici biennale, passera à partir de 2028 à un calendrier aligné sur celui de la FIFA.

Certains voient derrière cette décision des relents coloniaux et estiment qu’elle a été prise pour satisfaire les souhaits européens au détriment des intérêts africains.

"Depuis le premier tournoi en 1957, l’Afrique a sa Coupe d’Afrique tous les deux ans", a déclaré le sélectionneur du Mali, Tom Saintfiet. "Nous devons respecter l’Afrique. Ce ne peut pas être l’Europe – les grands clubs, la FIFA, l’UEFA – qui décide de ce que nous devons faire."

Manque de respect

Son homologue égyptien Hossam Hassan a critiqué la CAF pour ne pas avoir défendu le point de vue africain et s’est demandé qui profite réellement de cette décision.

"Cela semble conçu pour les joueurs africains basés en Europe dont les clubs européens ne veulent pas les libérer pour leurs équipes nationales", a-t-il affirmé. "Alors, sur quoi ont-ils vraiment travaillé ? Ils ont travaillé à faire en sorte que la Coupe d’Afrique des nations ne se joue plus tous les deux ans."

Hassan a ajouté qu’il pensait que les compétitions africaines étaient adaptées aux "conditions européennes et au service des équipes européennes".

"La FIFA parle souvent de respect. Ce respect doit s’appliquer à tout le monde, à toutes les équipes nationales du monde", a-t-il dit. "Il est essentiel de respecter le football africain, y compris les conditions des joueurs, des supporters et des équipes nationales."

"Effet positif"

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a préféré s’intéresser à l’impact de cette décision sur le football africain, estimant qu’elle comportait "des points positifs et des points négatifs".

Regragui a évoqué les difficultés rencontrées par de nombreuses équipes pour obtenir la libération de leurs joueurs par les clubs européens et a suggéré que ces joueurs étaient sous-évalués parce qu’ils s’absentent tous les deux ans.

"Il y aura peut-être un effet positif. Le fait que les clubs européens sachent désormais qu’un joueur africain ne disputera la Coupe d’Afrique des nations que tous les quatre ans les incitera peut-être à mieux les payer, comme ils le méritent. Et peut-être qu’ils leur feront davantage confiance, sachant qu’ils risquent moins de les perdre pendant le tournoi", a déclaré Regragui, qui estime que la Coupe d’Afrique est "aussi forte que l’Euro".

"Une CAN tous les quatre ans deviendra inévitablement un véritable événement que personne ne voudra manquer. Il y a des intérêts partout. Mon intérêt, c’est de voir le football africain grandir", a-t-il ajouté.

Ligue des nations africaine

Aucun des entraîneurs ne semblait convaincu par l’idée de disputer la nouvelle Ligue des nations africaine que Motsepe a présentée comme l’équivalent d’une Coupe d’Afrique chaque année. Il n’y aura par ailleurs pas de Ligue des nations lors des années de Coupe du monde.

Motsepe était accompagné du secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, lors de cette annonce. Celui-ci a évoqué les problèmes de calendrier de la Coupe d’Afrique actuelle, déplacée de l’été afin d’éviter un chevauchement avec la Coupe du monde des clubs remaniée par la FIFA.

La programmation de la principale compétition africaine de sélections est un problème récurrent. Le tournoi actuel devait se dérouler en Guinée, mais le pays ouest-africain a été déchu de l’organisation en 2022 lorsque la CAF a estimé qu’il ne disposerait pas des infrastructures et des installations nécessaires. Depuis 2013, chaque Coupe d’Afrique a été déplacée en raison de problèmes avec le pays hôte initial.

L’entraîneur français Claude Le Roy, qui a conduit le Cameroun au titre en 1988 et a ensuite dirigé notamment le Sénégal, la RDC et le Ghana, a souligné les bénéfices qu’apportait une Coupe d’Afrique tous les deux ans en matière de développement.

"Cette décision n’est pas du tout pour l’Afrique", a-t-il déclaré. "Elle est pour la FIFA."