Porte-voix de la revolution soudanaise, Aswat al-Madina de retour en studio

Bien loin des manifestations de Khartoum, les membres du groupe Aswat al-Madina se retrouvent en studio au Caire après s'être dispersés à travers les continents pour fuir la guerre. Le nom du collectif de musiciens signifie Voix de la ville en arabe, ils se produisaient devant des milliers de personnes réclamant la démocratie.

Après des années d’exil, le groupe reprend l’enregistrement et les concerts depuis l’Egypte, alors que chez eux, la guerre fait rage entre les deux forces contre lesquelles la jeunesse soudanaise s’était autrefois mobilisée : l’armée et les Forces de soutien rapide, une milice paramilitaire.

« Nous considérons que notre musique et les chansons que nous interprétons constituent une révolution en soi. Nous avons offert une tribune aux jeunes alors que nous faisions face au danger sans détour. Nous avons écrit des paroles qu’aucun autre artiste n’aurait pu écrire. », a déclaré Mohamed al-Mustafa, cofondateur du groupe Aswat al-Madina**.**

Fondé à Khartoum en 2014, Aswat al-Madina s’inscrivait dans la vague des groupes underground qui repoussaient les limites conventionnelles de la musique soudanaise. Mêlant traditions folkloriques, jazz, reggae et rythmes contemporains, ils chantaient la corruption, l’injustice sociale et la vie sous un régime autoritaire.

Lorsque la jeunesse soudanaise est descendue dans la rue en décembre 2018 pour réclamer la fin du régime de Bashir, les chansons du groupe résonnaient à plein volume depuis les téléphones portables, les voitures qui passaient et les barricades de fortune.

« Une chose qui me donne la chair de poule, c’est de voir quelqu’un porter une énorme enceinte lors d’un rassemblement, diffusant à plein volume une chanson d’Aswat al-Madina. Une chanson qui incite les jeunes à ne pas reculer face à la répression à laquelle ils pourraient être confrontés, mais à continuer d’avancer. », s'est confié Mohamed al-Mustafa, cofondateur du groupe Aswat al-Madina.

En studio, les vieilles histoires et les chansons transportent les musiciens à Khartoum, où ils avaient composé la bande-son du soulèvement soudanais de 2018 contre le dirigeant de longue date Omar el-Béchir.

Lorsque les combats s’étendaient, les musiciens ont fui le Soudan, emportant à peine plus que des sacs à dos et des ordinateurs portables. Timon s’est réfugié aux Émirats arabes unis tandis que d’autres se sont installés en Égypte et ailleurs en Afrique. Les répétitions régulières ont cédé la place à des discussions angoissées sur les visas et les proches encore pris au piège au Soudan.

« En tant que femme dans un milieu musical entourée de jeunes hommes, les rejoindre a été une étape difficile. Au Soudan, en général, lorsqu’une jeune fille rejoint un groupe exclusivement masculin, sa famille a du mal à l’accepter, et la société ne l’approuve pas non plus d’emblée. », a expliqué Roba Beshir, claviériste, seule femme du groupe.

Deux jours avant que la guerre n’éclate entre l’armée et les Forces de soutien rapide (RSF), le groupe discutait de la setlist de son prochain concert. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés pris dans le tourbillon du conflit, le groupe espère désormais partir en tournée internationale et continuer à chanter les thèmes de la patrie et de la famille mais avec une signification particulière en exil.