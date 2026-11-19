L'équipe U17 de l'Ouganda s'est inclinée 3-0 jeudi face à la Corée du Sud lors de leur premier match dans le groupe B.

Les jeunes joueurs entraînés par Laryea Kingston ont encaissé le premier but dès la 9e minute, malgré une performance impressionnante en première mi-temps.

Les Coréens ont failli doubler la mise, mais le but a été refusé pour hors-jeu. L'Ougandais Mbalire a ensuite marqué un but contre son camp à la 50e minute, offrant ainsi aux Coréens une avance confortable de deux buts. L'attaquant coréen Ji-woo a ensuite scellé le score à la 84e minute d'une frappe magistrale.

Malgré une formidable remontée des Ougandais, l'équipe s'est inclinée 3-0 face aux adolescents sud-coréens.

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L'Ouganda a fait sa deuxième apparition à la Coupe du monde cette année. Il avait fait ses débuts dans le tournoi lors de l'édition 2025, qui s'était déroulée au Qatar. Sa performance irréprochable lui avait permis d'atteindre les huitièmes de finale. La question est de savoir s’ils réitéreront cet exploit, voire s’ils créeront la surprise face à d’autres adversaires redoutables ?

Le trio ougandais composé d’Adrian Mukwanga, d’Isima Magala et de John Brian Owino, qui avait également participé à l’édition de 2025, a également livré des performances impressionnantes grâce à son expérience acquise précédemment.

Le milieu de terrain ougandais, Owen Mukisa, est un talent à suivre. Sa contribution à l’équipe a été remarquable lors de la phase des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations U-17, où il a aidé son équipe à se qualifier pour la phase finale de la CECAFA. Il a également marqué lors de la phase de poules, lors du match de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations U-17 contre la RD Congo.