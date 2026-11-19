Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec l'Égypte en vue de débloquer un versement d'environ 2,3 milliards de dollars, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration de l’organisation.

L'Égypte recevrait environ 1,5 milliard de dollars au titre du programme de prêt de 48 mois du FMI après avoir achevé la dernière évaluation, ainsi qu'environ 800 millions de dollars au titre de la Facilité de résilience et de viabilité.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a indiqué que l’Égypte ne solliciterait pas de nouveau financement auprès du FMI, chargeant ses responsables de préparer un « programme national » pour l’après-FMI.

L'institution financière internationale a déclaré que l'économie égyptienne restait ⁠résiliente malgré l'intensification des tensions régionales, avec une croissance atteignant 5,1 % au cours de l'exercice fiscal se terminant en juin 2026, soutenue par une reprise des activités liées au canal de Suez et au pétrole, ainsi que par la vigueur persistante des secteurs de l'industrie manufacturière, du tourisme et des communications.

L’Égypte a relevé ses taux d’intérêt de 100 points de base en octobre, pour la première fois depuis mars 2024, une mesure saluée par le FMI comme un engagement en faveur de la stabilité des prix dans un contexte de hausse des cours internationaux du pétrole et d’incertitude.