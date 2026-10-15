Centrafrique : des repas pour encourager la scolarisation

En République centrafricaine, plus de 250 000 enfants bénéficient de repas scolaires grâce au Programme alimentaire mondial (PAM). Au-delà de la lutte contre la faim, ces cantines contribuent à maintenir les élèves à l’école tout en soutenant les producteurs agricoles locaux.

À Betokomia, dans le nord-ouest de la République centrafricaine, la cantine scolaire fait désormais partie du quotidien des élèves. Pour Dokare Delicia, les repas servis à l’école sont simples et familiers.

« Nous mangeons du riz, des haricots et des légumes préparés par nos mamans », raconte l’écolière.

Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), plus de 250 000 enfants bénéficient de repas scolaires dans 335 établissements à travers le pays.

L’objectif est double : améliorer l’alimentation des élèves et encourager leur présence régulière en classe.

À Gbako-Malekpa, le directeur de l’établissement, Ghislain Modeste Ngame, constate une augmentation des effectifs.

« Auparavant, nous n’avions seulement que 475 élèves. Nous avons actuellement 857 élèves qui fréquentent présentement l’établissement », explique-t-il.

Pour les autorités centrafricaines, les cantines représentent ainsi un outil essentiel pour favoriser la scolarisation et limiter les risques d’abandon scolaire.

Un soutien à l’agriculture locale

Au-delà de leur rôle éducatif, les cantines scolaires contribuent également au développement de l’économie rurale.

Une partie des denrées alimentaires distribuées aux élèves est achetée directement auprès des producteurs locaux. Ce système permet de soutenir les agriculteurs tout en assurant l’approvisionnement des établissements scolaires.

Pour le Programme alimentaire mondial, cette approche constitue un investissement à long terme dans le développement du pays.

« Il s’agit, en fait, d’investir dans leur avenir et dans celui de la République centrafricaine », souligne Mark Gordon, directeur du PAM dans le pays.

En reliant l’alimentation scolaire à la production agricole locale, le programme cherche ainsi à renforcer les liens entre éducation, sécurité alimentaire et développement économique.

Près de deux millions de personnes confrontées à l’insécurité alimentaire

Malgré les avancées enregistrées, les besoins humanitaires restent considérables en République centrafricaine.

Selon le PAM, près de deux millions de personnes sont confrontées à l’insécurité alimentaire dans le pays.

Lors de sa visite en République centrafricaine, Carl Skau, directeur exécutif par intérim du Programme alimentaire mondial, a appelé à renforcer le soutien de la communauté internationale pour répondre aux besoins des populations vulnérables.

La pérennité des programmes d’alimentation scolaire dépend notamment de la mobilisation des ressources nécessaires et du maintien de l’engagement des partenaires.

Pérenniser les cantines et élargir leur accès

Pour les autorités centrafricaines et leurs partenaires, l’enjeu est désormais de garantir la continuité des repas scolaires, d’étendre le programme à davantage d’enfants et de renforcer les achats auprès des agriculteurs locaux.

Dans un pays où l’insécurité alimentaire demeure un défi majeur, les cantines scolaires apparaissent ainsi comme un moyen de répondre aux besoins immédiats des élèves tout en investissant dans leur avenir.