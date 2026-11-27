Au Sénégal, l’inquiétude grandit parmi les familles de 175 migrants portés disparus depuis leur départ de Dakar, le 9 novembre 2026. Près de trois semaines après avoir embarqué à bord d’une pirogue à destination de l’Espagne, les passagers n’ont toujours donné aucun signe de vie.

Dans le quartier de Yoff, d’où est partie l’embarcation, les proches des disparus se réunissent quotidiennement près du quai de pêche, dans l’espoir d’obtenir des informations.

Parmi eux, Baye Nguene Dien, pêcheur et membre du comité de pêche artisanale, est sans nouvelles de son fils de 23 ans, de son neveu et de plusieurs connaissances.

D’autres familles témoignent des difficultés économiques qui poussent de nombreux jeunes à tenter la traversée vers l’Europe. La faiblesse des revenus tirés de la pêche et le manque de perspectives professionnelles figurent parmi les raisons évoquées.

Plus de 5 200 migrants interceptés depuis début novembre

Face à l’absence d’informations sur le sort des passagers, les proches des disparus appellent les autorités sénégalaises à mobiliser davantage de moyens maritimes et aériens pour retrouver l’embarcation.

Dans les quartiers de Yoff, Ngor et Cambérène, les familles restent suspendues aux résultats des recherches, alors qu’aucune information ne permet, à ce stade, d’établir le sort des migrants.

La marine sénégalaise assure que les opérations de recherche se poursuivent, sans que la pirogue ait été retrouvée.

Selon les autorités navales, plus de 5 200 migrants ont été interceptés ou empêchés de quitter le territoire sénégalais depuis le début du mois de novembre.