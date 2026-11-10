Améliorer l'apprentissage à Madagascar : comités scolaires et cours de rattrapage grâce au programme japonais

En partenariat avec le Gouvernement du Japon

« L'avantage d'avoir le comité de gestion de l'école est d'abord la transparence dans la gestion et dans le comité », explique Marie Harivola Malala Razanadrasoa, présidente du comité de gestion de l'école. À la périphérie d'Antananarivo, les parents, les enseignants et les membres de la communauté locale se réunissent pour discuter des priorités en matière d'éducation, des finances et de l'affectation budgétaire.

Les comités sont un pilier central d’« École pour tous », un programme développé par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Avec le projet « École pour tous », les enfants reçoivent également des repas organisés par la communauté et des cours de maternelle inspirés des méthodes de narration japonaises. « Nous avons constaté une grande amélioration du niveau de lecture », explique Tinasoa Helimalala Rabezandry, directrice de l'école primaire.

Lancée au Niger en 2004, « École pour tous » s'est étendue à 11 pays africains. « L'approche d’« École pour tous » est différente : lorsque toutes les parties prenantes travaillent et créent ensemble, le développement éducatif peut être durable et efficace, même avec des ressources limitées », explique Masahiro Hara, conseiller en chef du projet École pour tous de la JICA.