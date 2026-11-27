Le salon de la pâtisserie de Londres célèbre le naturaliste David Attenborough

À l’occasion du centenaire de Sir David Attenborough, le Cake & Bake Show consacre cette année son concours annuel de pâtisserie aux merveilles de la nature. Présentées au public depuis le 27 novembre 2026 à Londres, les créations rivalisent de réalisme, reproduisant gorilles, léopards des neiges, hérissons, blaireaux et écureuils. Plusieurs sculptures en sucre représentent également le célèbre naturaliste, journaliste et réalisateur britannique, né le 8 mai 1926, entouré d’animaux sauvages ou vêtu pour une expédition polaire. Placée sous le thème « Inspiré par la nature », cette édition rend hommage au centenaire du célèbre documentariste britannique, à l’origine des séries Planet Earth et The Blue Planet . Pâtissiers amateurs et professionnels concourent pour remporter 1 000 livres sterling (environ 1 200 euros) et de l'électroméganer d'une célèbre grande marque. Le jury a souligné la maîtrise technique requise pour maintenir ces pièces intactes plusieurs jours dans la chaleur du hall d’exposition. Associé au vote du public, le palmarès sera dévoilé dimanche 29 novembre, au terme de l’événement organisé au centre Olympia de Londres.