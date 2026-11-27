L’Université Queen’s de Belfast a conclu à l’absence de plagiat dans un article de recherche coécrit par l’universitaire Jason Arday. Après examen, l’établissement affirme que la publication respecte les normes académiques requises et ne soulève aucune inquiétude.

Publié en 2021, l’article avait été corrigé en 2024 afin de préciser qu’il reposait sur des méthodes similaires à celles d’une étude antérieure, elle-même inspirée d’une publication scientifique de 2016.

Cette enquête faisait suite à des accusations de plagiat visant Jason Arday, ancien professeur de sociologie de l’éducation à l’Université de Cambridge. Devenu en 2023 le plus jeune professeur noir de l'établissement, il avait toujours contesté ces accusations.

L'universitaire britannique est décédé le 14 août, à l'âge de 41 ans, quelques jours après avoir quitté ses fonctions à Cambridge. Sa mort était intervenue après plusieurs semaines de controverses médiatiques autour de son parcours et de ses travaux.

L'Université de Cambridge a depuis ouvert une enquête indépendante sur l'accompagnement dont il avait bénéficié et les circonstances de son passage dans l'établissement. L'Université John Moores de Liverpool, qui lui avait décerné son doctorat en 2015, avait également conclu à l'absence de plagiat.