Centrafrique : l'ONU vote un nouveau cadre pour la MINUSCA

Le Conseil de sécurité a adopté le jeudi 12 novembre 2026 à l’unanimité une résolution prorogeant le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) jusqu’au 15 novembre 2027. La France est l’auteur du projet de résolution. S’adressant au Conseil avant le vote, l’ambassadeur français Jérôme Bonnafont a déclaré que la résolution « définit un nouveau cadre pour la MINUSCA dans le cadre de son mandat, en consolidant ses acquis et en fixant les plafonds d’effectifs, qui sont adaptés aux nouveaux objectifs ».

« À mesure que les responsabilités sont transférées, l’équipe de pays des Nations Unies et les institutions nationales doivent disposer des ressources et des capacités nécessaires pour les assumer. Une mission transférée doit rester une mission menée à bien. Nous réaffirmons notre soutien à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la République centrafricaine. », a déclaré Lewis Garseedah Brown II, représentant permanent du Libéria auprès des Nations Unies.

Marius Aristide Hoja Nzessioue, représentant permanent auprès des Nations unies, République centrafricaine (RCA), a réaffirmé l'utilité d'une telle mission : « Nous sommes convaincus que la MINUSCA fait partie des opérations qui illustrent le mieux l’utilité concrète du maintien de la paix, non pas parce que tout est résolu, mais parce qu’elle contribue à rendre possible une solution à une crise qui semblait hors de portée. Et nous espérons que l’expérience de la RCA deviendra un exemple type de transition réussie, non pas celui d’une mission qui s’est retirée trop tôt, mais plutôt celui d’une mission qui a su adapter sa présence, transférer ses responsabilités et laisser derrière elle des institutions capables de préserver la paix. Ce serait un succès pour la République centrafricaine, mais aussi pour les Nations unies et pour ce Conseil. », a-t-il expliqué.

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine a pour mission de promouvoir et de protéger les droits de la personne humaine en Centrafrique , elle a été crée le 10 avril 2014.