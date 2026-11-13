Centrafrique : l’opposition manifeste contre la vie chère à Bangui

Des centaines de manifestants ont défilé vendredi 13 novembre dans les rues de Bangui, en République centrafricaine, pour dénoncer la hausse du coût de la vie et des prix du carburant.

À l’appel du Bloc républicain pour la défense de la Constitution (BRDC), l’opposition réclame notamment une baisse du prix de l’essence et la libération de cinq responsables de la société civile.

Malgré la pluie, des centaines de sympathisants de l’opposition et d’habitants de la capitale centrafricaine ont répondu à l’appel du BRDC. Munis de drapeaux et scandant des slogans, ils ont dénoncé la dégradation de leurs conditions de vie.

« Le Centrafricain ne peut pas vivre aujourd’hui. C’est pourquoi la population a décidé de marcher pour interpeller le président Touadéra », a déclaré Samson Ngaïbino, membre du BRDC, appelant le gouvernement à réduire les prix du carburant.

Cette mobilisation constitue la première grande manifestation de l’opposition depuis l’opération « ville morte » organisée le 12 octobre dernier.

La marche, autorisée par les autorités, s’est déroulée sous une importante surveillance de la police, de la gendarmerie et de la Mission des Nations unies en Centrafrique (MINUSCA).

Depuis le 1er octobre, le litre d’essence coûte 1 150 francs CFA. Le BRDC réclame une baisse à 850 francs CFA afin de soulager le pouvoir d’achat des ménages.

Pour Martin Ziguélé, porte-parole du mouvement, la hausse répétée des prix des hydrocarbures aggrave une situation économique déjà difficile.

« Il n’y a pas d’argent, l’argent ne circule pas, les affaires ne marchent pas, les jeunes ne trouvent pas de travail. Et en plus, tous les six ou sept mois, on a droit à une augmentation des prix des hydrocarbures », a-t-il dénoncé.

L’opposition menace de nouvelles mobilisations

Au-delà des revendications économiques, les manifestants demandent également la libération de cinq responsables de la société civile interpellés le 15 octobre.

Le BRDC dénonce un climat d’intimidation qui, selon lui, limite la liberté d’expression et de manifestation.

Martin Ziguélé affirme que le mouvement a présenté cinq revendications au gouvernement et lui accorde un délai de deux à trois semaines pour y répondre.

Faute de mesures concrètes, l’opposition prévient que de nouvelles actions pourraient être organisées.

Pour le BRDC, cette manifestation représente une première réussite dans sa mobilisation contre la vie chère. Reste à savoir quelle réponse les autorités apporteront aux revendications des protestataires.