En Tunisie, les exportations d'huile d'olive ont bondi de 50 % selon les données officielles publiées mercredi. Une augmentation soutenue par une récolte '' exceptionnelle ''.

La Tunisie devient ainsi le deuxième producteur d'huile d'olive derrière l'Espagne, une première depuis 2015.

Les exportations du pays d'Afrique du Nord ont augmenté de 47,7 % pour atteindre 413 100 tonnes cette année, générant 1,7 milliard de dollars de recettes, a indiqué l'Observatoire national de l'agriculture.

La Tunisie a produit plus de 500 000 tonnes d'huile d'olive cette saison, un record depuis 2021. Le produit est exporté vers 100 destinations, dont les États-Unis, l’Espagne et l'Italie.

L'huile d'olive est le premier produit agricole d'exportation du pays et fait vivre des milliers de personnes. Alors que l'agriculture représente 10 % du PIB du pays, selon les chiffres officiels.