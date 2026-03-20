RDC : une ONG propose des programmes d'éducation aux enfants de rues

À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, des ONG telles que l'Organisation pour le suivi de l'éducation et la protection des enfants des rues (OSEPER) enseignent aux shegues des compétences telles que la menuiserie et la boulangerie, pour leur permettre d'accéder à une vie meilleure.

On estime que plusieurs milliers d’enfants vivent dans les rues de cette mégapole de près de 17 millions d’habitants.

« Dans la rue, je passais la nuit dans des cartons, et tous les jours, on finissait par fumer du cannabis et tout ça. Mais ici, je vais rester ici, si Dieu le veut, je suis vraiment en train de devenir quelqu’un d’important dans la vie, je serai très reconnaissant parce que… Je serai tellement reconnaissant, car ils m’ont tellement aidé, parce que j’ai, j’ai beaucoup appris ici, j’ai changé, même mon caractère a un peu changé, je ne suis plus aussi sale qu’avant, parce que quand on est dans la rue, on dort sur le sable, c’est comme ça. », a déclaré Daniel, ancien enfant des rues.

Beaucoup de ces enfants et adolescents se retrouvent à la rue en raison d’une extrême pauvreté ou parce que leurs parents les ont accusés de sorcellerie. Ils survivent en effectuant des petits boulots et en mendiant.

Dans le quartier populaire de Limete, à l'est de la ville, la vie des enfants des rues est marquée par la violence, la drogue et la prostitution.

« Ceux qui ont l’amour d’apprendre, la volonté d’apprendre et la détermination d’apprendre deviennent quand même des personnes responsables, de petits entrepreneurs dans la société, et c’est extrêmement important, et c’est ce que nous demandons aux enfants d’intérioriser dans leur esprit. Vous voyez, par exemple, quand je parle d’entrepreneuriat, que j’enseigne ici dans le cadre d’un cours, je vous ai parlé ce matin de (inaudible) sur : mon métier, mon avenir. Nous apprenons un métier aujourd’hui pour préparer notre avenir de demain. », a déclaré Alphonse Somo, professeur de français à l’OSEPER.

L'équipe mobile de l'ONG affirme venir en aide à plus de 800 mineurs sans abri chaque année.

L'association n'est pas subventionnée et dépend de dons privés et d'organisations partenaires telles que l'association française Apprentis d'Auteuil, qui vient en aide aux jeunes en situation de vulnérabilité.

Dans un contexte de réduction des financements humanitaires mondiaux, les ONG s'inquiètent de l'impact sur leur travail d'aide aux « shegues » de Kinshasa.

Chaque jour, des équipes sillonnent les quartiers les plus pauvres de Kinshasa pour apporter soins et assistance aux jeunes sans-abri, négligés et non scolarisé.