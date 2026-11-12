Centrafrique : l'ONU envisage une réduction progressive de ses effectifs

Le Conseil de sécurité des Nations unies doit se prononcer jeudi sur le renouvellement du mandat de la MINUSCA, la mission de maintien de la paix en Centrafrique, qui arrive à expiration ce week-end.

Déployée en 2014, en pleine guerre civile, la force onusienne a déjà entamé une réduction de ses effectifs et de ses bases opérationnelles. Si la situation sécuritaire s'est améliorée depuis les heures les plus sombres du conflit, plusieurs groupes armés restent actifs, notamment dans les zones frontalières du Tchad, du Soudan et de la République démocratique du Congo.

La mission compte actuellement près de 10 000 militaires et 2 000 policiers. Entre janvier et juin, elle a fermé et transféré 21 de ses bases à travers le pays. Mais les violences persistent. Dans le sud-est, des attaques attribuées à des éléments résiduels de l'Armée de résistance du Seigneur ont fait quatre morts et provoqué l'enlèvement d'environ 68 civils, dont 40 enfants, entre juin et septembre.

En juin, une attaque dans la localité soudanaise d'Am-Dafock, à la frontière avec la Centrafrique, a également fait 29 morts et entraîné le déplacement de quelque 17 500 personnes.

Face à cette situation encore fragile, le président Faustin-Archange Touadéra plaide pour un retrait progressif de la mission, estimant que le pays doit pouvoir assurer lui-même sa sécurité et préserver sa souveraineté. Le gouvernement ne souhaite toutefois pas un départ précipité des Casques bleus. Il reconnaît que l'État ne dispose pas encore des capacités nécessaires pour prendre pleinement le relais.

À ce stade, la MINUSCA affirme que son mandat reste inchangé, protéger les civils et contribuer au rétablissement de l'autorité de l'État. La décision du Conseil de sécurité sur son renouvellement est donc particulièrement attendue.