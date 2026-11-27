Le prédicateur kényan Paul Mackenzie a été reconnu coupable de radicalisation, d’activités criminelles organisées et de facilitation d’actes terroristes. Cette décision intervient un mois après sa condamnation à 200 ans de prison pour les meurtres d’enfants au sein de sa secte.

L’affaire est liée au massacre de la forêt de Shakahola, sur la côte kényane. Depuis 2023, 429 corps ont été recensés sur le site où officiait le prédicateur, accusé d’avoir encouragé ses adeptes à jeûner jusqu’à la mort.

Selon le parquet, les doctrines imposées par Mackenzie visaient à couper les fidèles de leurs familles, de la société, de l’éducation et des soins de santé, les conduisant progressivement à renoncer à leur instinct de survie.

Arrêté en avril 2023, le chef religieux avait déjà été interpellé à deux reprises avant la découverte du drame. L'affaire a également conduit à des poursuites contre une centaine de personnes, dont son épouse.

Ce massacre a relancé le débat au Kenya sur la nécessité de renforcer le contrôle des organisations religieuses.