Centrafrique : retour à Bangui des 3 otages libérés dans le Haut-Mbomou

Les trois otages libérés après environ dix mois de captivité dans le sud-est de la République centrafricaine sont arrivés le 22 octobre à Bangui, à bord d’un vol spécial de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).

Koumba Ndiaye, sous-préfète de Bambouti, Naomie Topien et Dieu-Béni Endjitonguele, tous deux agents de l’Autorité nationale des élections (ANE), avaient été enlevés le 28 décembre 2025 à Bambouti, dans le Haut-Mbomou, par des éléments présumés de la milice Azandé Ani Kpi Gbè (AAKG), le jour des élections nationales.

Leur libération, intervenue le 19 octobre, fait suite à plusieurs mois d’efforts de médiation conduits par les autorités locales et la MINUSCA. Les trois anciens captifs avaient d’abord été transférés à Obo avant leur acheminement vers la capitale.

À leur arrivée à l’aéroport international Bangui-M’Poko, ils ont été accueillis par plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres chargés de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique, de la Santé et de la Défense, ainsi que par le premier vice-président de l’Assemblée nationale, Symphorien Mapenzi, et le président de l’ANE, Barthélemy Mathias Morouba. Les Nations unies étaient représentées par Mohamed Ag Ayoya, représentant spécial adjoint du Secrétaire général de l’ONU en Centrafrique et coordonnateur humanitaire.

Les trois personnes libérées ont ensuite été reçues à l’Assemblée nationale, puis au palais présidentiel par le chef de l’État, Faustin-Archange Touadéra, en présence du Premier ministre, Félix Moloua, et du représentant des Nations unies.

« Une période véritablement horrible »

À l’issue de cette épreuve, Koumba Ndiaye a exprimé son soulagement, évoquant la dureté des conditions de détention. « La période que nous avons passée en captivité a été véritablement horrible. Ce que nous avons vécu dans la brousse a été très difficile », a-t-elle déclaré, se réjouissant d’avoir été reçue par le président de la République.

La sous-préfète a également remercié le gouvernement, la MINUSCA, les organisations de défense des droits humains et la population pour leur solidarité durant les longs mois de captivité.

Cette libération constitue un dénouement favorable après une crise qui avait mobilisé les autorités centrafricaines et la Mission onusienne. Elle intervient dans un contexte où la protection des acteurs publics et électoraux demeure un enjeu important dans les zones affectées par l’insécurité.