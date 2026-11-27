La quatrième Conférence ministérielle sur l’énergie de l’initiative « La Ceinture et la Route » s’est achevée vendredi à Qingdao, dans l’est de la Chine. Les participants ont appelé à renforcer la coopération internationale pour accélérer la transition énergétique et garantir la sécurité des approvisionnements.

Réunis pendant deux jours, les ministres de l’Énergie ont notamment évoqué le développement des énergies renouvelables, les investissements dans les infrastructures et le partage des technologies. Pour le Kazakhstan, la coopération avec Pékin constitue un axe majeur, notamment dans les échanges d’hydrocarbures, la transformation des matières premières et les projets énergétiques. Le Soudan a également salué le rôle de la Chine dans le transfert de technologies et le renforcement des partenariats.

La conférence a par ailleurs donné lieu à la présentation d’un Livre bleu consacré à la transition verte et à la résilience énergétique dans les pays en développement. Le document classe ces pays en 16 catégories de systèmes énergétiques et propose des solutions adaptées à leurs réalités, notamment en matière de technologies, de financement, de politiques publiques et de numérisation.

La rencontre a enfin officialisé la création du Conseil d’administration du Partenariat énergétique de la Ceinture et de la Route. Cette plateforme compte désormais 35 pays membres et près de 300 entreprises dans son réseau de coopération.