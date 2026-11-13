Guerre au Soudan : l'aide humanitaire menacée par le manque de financements

Le Programme alimentaire mondial (PAM) appelle la communauté internationale à renforcer son soutien au Soudan, où la guerre continue d'alimenter ce que les Nations unies décrivent comme la plus grave crise humanitaire au monde.

En visite au camp de personnes déplacées de Goz Al-Salam, près de Kosti, le nouveau directeur exécutif du PAM, Luke J. Lindberg, a exhorté les donateurs à accroître leur financement afin de permettre à l'organisation de poursuivre et d'étendre son assistance alimentaire. Il a également appelé à une issue pacifique et diplomatique au conflit qui ravage le pays depuis avril 2023.

Le PAM indique avoir fourni une aide alimentaire à environ quatre millions de personnes en août. Mais le manque de ressources financières a contraint l'agence à réduire ses opérations, privant près de 900 000 personnes d'assistance.

L'organisation cherche désormais à mobiliser 520 millions de dollars afin de fournir une aide alimentaire à 5,4 millions de personnes jusqu'en avril 2027.

Déclenchée par les affrontements entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (RSF), la guerre a provoqué le déplacement de millions de personnes et plongé une grande partie de la population dans l'insécurité alimentaire. Selon l'ONU, près de 34 millions de personnes, soit environ deux Soudanais sur trois, ont aujourd'hui besoin d'une aide humanitaire.

Parallèlement, les attaques de drones menées par les deux camps continuent de faire des victimes civiles, y compris des enfants, et perturbent des services essentiels dans plusieurs régions du pays, aggravant encore la situation humanitaire.