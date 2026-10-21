Centrafrique : la MINUSCA alerte sur les menaces persistantes des groupes armés

La haute responsable de l'ONU en République centrafricaine a annoncé la libération d'otages détenus par une milice locale depuis la fin de l'année dernière. Elle a averti que des groupes armés situés près de la frontière avec le Soudan continuaient de menacer les civils et les soldats de la paix.

S'adressant mardi au Conseil de sécurité, Valentine Rugwabiza, représentante spéciale du Secrétaire général et cheffe de la mission de maintien de la paix des Nations unies dans le pays (MINUSCA), a déclaré : « Les otages détenus par l’Azandé Ani Kpi Gbé (AAKG) depuis l’attaque du 28 décembre 2025 à Bambouti, dont le sous-préfet de Bambouti, ont été libérés hier. » Cette libération fait suite à « plusieurs mois d’intenses efforts de médiation menés par les dirigeants locaux et la MINUSCA », a-t-elle ajouté.

Sur le plan politique, la Représentante spéciale a évoqué la mise en place des institutions nationales et locales à l’issue des élections. « Au 1er octobre, 127 municipalités sur 177 avaient achevé la mise en place de leurs élus », a-t-elle déclaré aux membres du Conseil. Elle a souligné que les nouvelles autorités locales « ont un besoin urgent d’un renforcement des capacités de la part des partenaires au développement, notamment du Fonds pour la consolidation de la paix. »

Mme Rugwabiza a décrit l'attaque du 30 juin contre Am-Dafock, près de la frontière soudanaise. « Des éléments appartenant à différents groupes armés ont attaqué la localité d’Am-Dafock, située à la frontière avec le Soudan, tuant des civils et des membres des forces nationales de défense et de sécurité, et provoquant le déplacement de plus de 17 000 civils, qui ont cherché refuge à la base opérationnelle temporaire de la MINUSCA », a-t-elle déclaré. Selon la cheffe de la MINUSCA, six casques bleus ont été blessés lors de cette attaque.

Marius Aristide Hoja Nzessioué, représentant permanent de la République centrafricaine auprès des Nations unies, a déclaré que le pays « avait réalisé des progrès significatifs ces dernières années sous la direction de Son Excellence le professeur Faustin-Archange Touadéra. »

L'ambassadeur a déclaré que le bilan économique des crises passées restait lourd. « Selon les données de la Banque mondiale, environ 67 % de notre population vit toujours dans l'extrême pauvreté, une proportion qui atteint 78 % dans les zones rurales », a déclaré M. Nzessioué. « Plus inquiétant encore, le PIB réel par habitant reste inférieur d'environ un quart à son niveau de 2012. »

Le Conseil doit renouveler le mandat de la MINUSCA en novembre. Dans un rapport transmis aux membres du Conseil le 13 octobre, le Secrétaire général a recommandé de prolonger la mission d’une année supplémentaire, avec un effectif autorisé de 12 000 militaires, contre un plafond actuel de 14 046. La MINUSCA compte actuellement 10 292 soldats.