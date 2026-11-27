Bruxelles s’apprête à accueillir un nouvel équipement culturel d’envergure. Le musée Kanal, inauguré jeudi par le couple royal belge, ouvrira au public ce week-end dans un ancien garage Citroën des années 1930, situé au bord du canal.

Déployé sur 40 000 m², cet espace à l’architecture industrielle moderniste entend renforcer le rayonnement international de la capitale belge.

Pour concrétiser cette ambition, Kanal s’est associé au Centre Pompidou de Paris dans le cadre d’un partenariat conclu jusqu’en 2031, doté de 13 millions d’euros. Celui-ci prévoit le prêt régulier de 300 œuvres ainsi que l’organisation de grandes expositions. La présentation inaugurale propose une relecture des collections du musée parisien, réunissant notamment Giacometti, Matisse, Picasso, Man Ray et des artistes contemporains tels que Kader Attia.

Le projet entend également dépasser les fonctions traditionnelles d’un musée. Espaces dédiés aux enfants, centre d’architecture, bibliothèque, salles de projection, concerts et commerces doivent contribuer à faire de Kanal un véritable lieu de vie et de rencontres. Les autorités régionales espèrent accueillir jusqu’à 500 000 visiteurs par an et générer des retombées économiques pour les commerces, les hôtels et les restaurants.

Un projet confronté aux contraintes budgétaires

Cette ambition culturelle s’accompagne toutefois de controverses. Évalué à plus de 300 millions d’euros, le chantier, préparé depuis une dizaine d’années, a suscité de nombreuses critiques dans un contexte de restrictions des financements publics. La Région bruxelloise envisage ainsi de réduire progressivement sa dotation annuelle, de 30 millions d’euros à 24 millions en 2027, puis 22 millions en 2028 et 10 millions en 2029.

Le ministre-président régional, Boris Dilliès, défend une gestion plus rigoureuse des deniers publics et souhaite encourager les partenariats privés. De son côté, la direction du musée estime qu’une dotation plus importante demeure nécessaire à son fonctionnement.

À quelques jours de l’ouverture, des travaux se poursuivaient encore aux abords du bâtiment. Ces derniers ajustements n’entament cependant pas les ambitions de Kanal, appelé à devenir un nouvel acteur majeur de la vie culturelle bruxelloise.