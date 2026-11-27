La marque de cosmétiques The Untamed est au cœur d’une affaire de présumée escroquerie au Maroc. Des milliers de personnes affirment avoir perdu de l’argent après avoir rejoint son réseau de distribution, attirées par des promesses de revenus.

Une enquête a été ouverte, tandis que plusieurs célébrités marocaines ayant participé à la promotion de la marque sont citées dans l’affaire.

Depuis la mi-novembre 2026, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. D’anciennes adhérentes affirment avoir versé entre 3 000 et 10 000 dirhams marocains pour intégrer un réseau de vente de produits cosmétiques, présenté comme une opportunité professionnelle accessible depuis leur domicile.

Selon leurs témoignages, elles devaient recruter cinq à six nouvelles personnes pour récupérer leur investissement initial et percevoir des commissions. Certaines auraient également été incitées à financer des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux pour attirer de nouvelles recrues.

L’affaire a pris une dimension nationale après la diffusion de témoignages par deux youtubeurs marocains. Le nombre de personnes potentiellement lésées pourrait atteindre 5 000, pour un préjudice estimé à 25 millions de dirhams. Ces chiffres n’ont toutefois pas été confirmés de manière indépendante.

Parmi les personnes se déclarant victimes figurent notamment des étudiantes, des salariées et des femmes au foyer. Certaines affirment avoir contracté des emprunts ou vendu des biens personnels pour financer leur adhésion.

Plusieurs célébrités associées à la marque

La polémique concerne également plusieurs personnalités marocaines ayant participé à la promotion de The Untamed ou à des événements liés à son réseau.

Parmi les noms cités figurent la chanteuse Rajaa Belmir, l’actrice Soukaina Darabil, l’animatrice de télévision Samira El Beloui et l’influenceuse Asmaa Beauty.

Leur participation à des activités promotionnelles ne permet toutefois pas d’établir une éventuelle responsabilité dans les faits dénoncés.

Enregistrée à Stockholm depuis novembre 2021, The Untamed commercialise des produits cosmétiques haut de gamme par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs indépendants. La marque affirme être présente dans 28 pays.

Sa filiale marocaine, installée à Rabat, conteste les accusations et assure que son modèle commercial repose sur la vente de produits, conformément à la législation.

Elle affirme avoir importé pour 15 millions de dirhams de marchandises et versé près de 42 millions de dirhams de commissions à 3 000 partenaires en trois ans.

L’enquête devra notamment déterminer si le fonctionnement du réseau relève d’une activité commerciale légale ou d’un système de vente pyramidale, dans lequel les revenus reposent principalement sur le recrutement de nouveaux membres.