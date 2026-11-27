Lors de son interrogatoire, le conducteur d’une voiture impliquée dans la collision avec un camion-citerne qui a fait 31 morts et 26 blessés en Égypte aurait reconnu avoir roulé à 110 km/h et effectué des dépassements dangereux. Le parquet a annoncé jeudi son arrestation, au lendemain du drame survenu sur une autoroute dans l’agglomération du Caire.

Âgé de 21 ans, le suspect a expliqué aux enquêteurs qu’il changeait de voie pour dépasser d’autres véhicules lorsqu’il a perdu le contrôle de sa voiture. Selon le communiqué du parquet égyptien, son véhicule aurait dévié de sa trajectoire avant de percuter l’arrière droit du camion-citerne.

Sous la violence du choc, l’un des pneus du poids lourd a éclaté. Le camion a ensuite heurté une barrière en béton avant de se renverser. Le carburant répandu sur la chaussée s’est alors embrasé, provoquant un violent incendie qui a touché plusieurs véhicules.

Le bilan officiel fait état de 31 morts et de 26 blessés. Vingt-sept véhicules, dont des voitures et des motos, ont été détruits par les flammes. Trente-neuf ambulances ont été mobilisées pour évacuer les victimes vers les établissements hospitaliers.

Le suspect a été arrêté et placé en détention provisoire. Le parquet a également ordonné des examens médico-légaux afin de déterminer si le jeune homme avait consommé des stupéfiants au moment de l’accident. Des prélèvements ADN sont par ailleurs effectués auprès des familles pour permettre l’identification de certains corps.

Sur le plan de la prise en charge des victimes, le Premier ministre Mostafa Madbouly, qui s’est rendu dans les hôpitaux, a annoncé des mesures de soutien aux familles endeuillées. Le gouvernement prévoit notamment des certificats d’investissement bancaires destinés à leur assurer des revenus réguliers, ainsi que le remplacement des véhicules détruits dans l’accident.

L’enquête judiciaire se poursuit afin de déterminer les éventuelles responsabilités pénales dans ce drame.