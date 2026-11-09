Sénégal : de jeunes surfeurs africains veulent se faire une place

Sur les plages de ce village de pêcheurs situé à la périphérie de Dakar, des enfants découvrent les joies du surf grâce à une école qui veut rendre ce sport accessible à tous. À la tête d'Anda Surf School, Ibra Samb et des bénévoles encadrent des garçons et des filles de 7 à 14 ans, qui s'entraînent d'abord sur le sable avant de se lancer dans les vagues de l'Atlantique. Enfant, Ibra regardait avec fascination les surfeurs, presque tous blancs, pratiquer une discipline hors de portée des familles modestes. Faute de moyens pour acheter du matériel, il avait appris avec ses amis sur des morceaux de contreplaqué récupérés près des pirogues de pêche. Aujourd'hui, il propose chaque semaine des cours gratuits aux enfants de son quartier. Le surf connaît un succès grandissant sur les côtes sénégalaises, mais son coût reste un frein majeur pour les jeunes qui souhaitent progresser. Les planches utilisées par l'école ont notamment été offertes par des surfeurs australiens, mais elles ne suffisent pas pour tous les élèves, contraints de se les partager. Beaucoup ne disposent pas non plus de vêtements ou de combinaisons adaptés. Cette initiative prend une résonance particulière alors que le Sénégal accueille jusqu'au 13 novembre les Jeux olympiques de la jeunesse 2026, première compétition olympique organisée sur le continent africain. Le surf y figure parmi les disciplines de découverte, sans attribution de médailles, mais l'événement pourrait contribuer à faire connaître les vagues sénégalaises et les ambitions d'une nouvelle génération de surfeurs africains.