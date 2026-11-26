Contenu partenaire présenté par Forward7

Dans de nombreuses régions d’Afrique, des millions de familles dépendent du bois et du charbon de bois pour cuisiner, ce qui entraîne de graves conséquences sanitaires, environnementales et économiques. Environ 80 % de la population africaine est exposée à la pollution de l’air intérieur causée par les méthodes de cuisson traditionnelles. Les femmes et les enfants sont parmi les plus touchés.

À mesure que le besoin de solutions de cuisson plus propres et plus sûres s’accroît, un autre défi tout aussi important se pose : faire en sorte que ces solutions puissent atteindre différents marchés et différentes communautés. Les différences entre les normes et les exigences de certification des pays africains compliquent la commercialisation des produits de cuisson propre d’un marché à l’autre et freinent leur adoption à plus grande échelle, malgré une demande croissante.

L’Afrique dépend également fortement des importations pour certaines sources d’énergie et certains équipements. Par ailleurs, le commerce intra-africain continue de se heurter aux différences de normes et à l’absence de reconnaissance mutuelle de certaines certifications. Proposer des solutions de cuisson propre ne suffit donc pas : il faut aussi un système harmonisé qui permette à ces produits de circuler facilement entre les marchés, tout en garantissant leur qualité et leur sécurité.

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C’est dans ce contexte qu’intervient l’initiative saoudienne Forward7 pour la cuisson propre. En partenariat avec l’Organisation africaine de normalisation (ARSO), l’initiative œuvre à l’harmonisation des normes applicables aux appareils et équipements de cuisson propre en Afrique. Cette démarche contribue à lever les obstacles techniques à la circulation des produits, à améliorer leur sécurité et à en faciliter l’accès aux communautés qui en ont le plus besoin. Cette collaboration a permis de mettre en œuvre plus de 45 normes couvrant trois solutions de cuisson propre : les équipements au GPL, la bioénergie et le biogaz, ainsi que les systèmes d’énergie solaire thermique.

Ces normes contribuent à garantir la sécurité des produits à chaque étape, de la conception et de la fabrication au transport, à la distribution, à la vente et à l’utilisation dans les foyers. Elles couvrent également des exigences essentielles, comme la sécurité des bouteilles de gaz et de leurs accessoires, les soupapes de sécurité, les manomètres, les inspections périodiques, ainsi que la compatibilité des équipements et de leurs composants.

Ces normes peuvent réellement améliorer la vie des populations. Lorsque les marchés s’appuient sur des normes plus largement harmonisées, les produits sûrs et fiables peuvent franchir les frontières plus facilement et parvenir à davantage de familles.

Le partenariat entre Forward7 et l’ARSO témoigne d’une compréhension plus globale de cet enjeu. La transition vers une cuisson propre ne consiste pas seulement à mettre au point de nouvelles solutions. Elle suppose aussi de créer les conditions nécessaires pour que ces solutions se diffusent et parviennent aux populations de manière sûre et fiable. En mettant en œuvre des normes harmonisées, ce partenariat contribue à faciliter les échanges commerciaux, à renforcer la confiance des consommateurs et à favoriser l’adoption de solutions de cuisson propre sur l’ensemble du continent.

Ces efforts constituent une avancée concrète vers un avenir où les méthodes de cuisson traditionnelles exposeront moins les populations aux risques sanitaires et environnementaux, et où des solutions plus sûres et plus durables seront accessibles à des millions de familles. Le projet témoigne également de l’engagement du Royaume d’Arabie saoudite à soutenir les partenariats internationaux, à coordonner les efforts régionaux face aux défis du développement et à contribuer à la stabilité et à la prospérité de l’Afrique.