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Djibouti : plus de 100 migrants tués dans le naufrage de leur embarcation

Sur cette photo d'archive prise ce samedi 13 février 2021, des migrants et des réfugiés de différentes nationalités africaines, attendant les secours.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Yémen

Au moins 139 migrants, dont 15 enfants, ont trouvé la mort et 84 sont portés disparus après le naufrage d'un bateau qui faisait route de Djibouti vers le Yémen. C’est ce qu’a indiqué dimanche, l'Organisation internationale pour les migrations.

L'embarcation transportait 305 personnes, pour la plupart des Éthiopiens et a chaviré, à Djibouti, dans la nuit du 8 au 9 octobre.

''Un bateau transportant de nombreux migrants qui tentaient de rejoindre le Yémen a chaviré au large d’Obock, plus précisément entre Guhere et Godoria. À bord, se trouvaient des femmes et des hommes, mais aussi des enfants. Le bilan provisoire est particulièrement lourd.'', a indiqué Safiya Ibrahim, coordinatrice des interventions humanitaires de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Djibouti.

L’Organisation internationale pour les migrations a annoncé en effet que les opérations de recherche se poursuivent.

''Un bilan qui pourrait encore s’alourdir, car les opérations de recherche sont toujours en cours. L’OIM travaille aux côtés des autorités locales, en particulier la préfecture d’Obok, qui coordonne les opérations sur le terrain. Les premiers survivants retrouvés ont été pris en charge par l’OIM.'', avertit Safiya Ibrahim.

En 2025, plus de 900 migrants sont morts ou ont disparu sur la route maritime vers le Yémen et le nombre de personnes tentant la traversée a augmenté de 18 %, a indiqué l’OIM.

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