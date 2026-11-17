Human Rights Watch (HRW) a fait part de ses inquiétudes concernant les projets, selon certaines informations, de cinq pays européens visant à envoyer des demandeurs d'asile déboutés vers un centre de rétention au Rwanda.

L’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas ont déclaré en septembre qu’ils étudiaient la possibilité de conclure un accord avec un pays non membre de l’Union européenne (UE) afin de mettre en place des « centres de retour ». Une initiative qui vise à accélérer les expulsions et à endiguer la migration irrégulière.

Cet accord a été annoncé lundi à Vienne, après l’approbation par l’UE d’un nouveau règlement sur les retours autorisant les États membres à créer des centres de renvoi en dehors de l’Union.

Ces cinq pays de l’organisation européenne rompent ainsi avec les principes d'accueil et de protection qui constitutent les valeurs européennes d’après-guerre.

Les immigrés déboutés du droit d’asile présents sur leur sol europée pourront donc être expulsés et renvoyés vers cette « plateforme de retour » au Rwanda.

Les cinq pays assurent vouloir créer un centre ouvert, où les migrants seront accompagnés et pourront bénéficier de programmes de formation, d’accès à l’emploi, ainsi qu’à l’éducation et à des centres de santé.

Clémentine de Montjoye, chercheuse senior à la division Afrique de HRW, a déclaré que l’accord proposé différait du projet antérieur du Royaume-Uni visant à envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda pour y être pris en charge. Elle a toutefois ajouté que les préoccupations soulevées au sujet de la proposition britannique restaient d’actualité. « Il est extrêmement préoccupant de constater qu’une fois de plus, on entend parler de projets visant à expulser des personnes vers le Rwanda », a déclaré Mme de Montjoye.