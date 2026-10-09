Plus de 20 000 migrants éthiopiens sont entrés à Djibouti depuis septembre : OIM

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé mardi que plus de 20 000 migrants éthiopiens étaient entrés à Djibouti depuis le 10 septembre 2026.

Sur leur chemin, ces individus qui empruntent la dangereuse traversée du désert en direction du Yémen, sont rapidement confrontés à de graves pénuries de nourriture et d’eau.

Alexandre Coissac, chef de la délégation de l’OIM à Djibouti, a indiqué que les flux migratoires le long de la route de l’Est, se poursuivaient à un rythme soutenu. Cette route, qui relie la Corne de l’Afrique au Yémen et aux pays du Golfe, constitue l’un des itinéraires migratoires les plus dangereux et les plus fréquentés au monde.

Selon un communiqué de l’OIM, entre le 20 et le 30 septembre, des observateurs ont recensé plus de 3 000 migrants bloqués le long des itinéraires migratoires à Djibouti ; beaucoup souffrent de déshydratation, d’épuisement et d’un manque critique de nourriture et d’eau dans des zones désertiques isolées.

L’OIM a noté que les voyageurs empruntent de plus en plus des itinéraires secondaires pour échapper à la détection, ce qui complique l’acheminement de l’aide humanitaire vers ceux qui en ont un besoin urgent.

L’OIM fournit une aide d’urgence – incluant nourriture, eau et soutien médical – aux migrants bloqués, tout en facilitant le retour volontaire de ceux qui en font la demande.

Djibouti accueille simultanément des personnes fuyant le Yémen tout en gérant le retour de migrants en provenance de ce pays; l’OIM a enregistré le retour de 539 Éthiopiens depuis le 10 septembre.

Ces mouvements simultanés surviennent alors que les combats s’intensifient au Yémen entre les forces gouvernementales soutenues par l’Arabie saoudite et les rebelles houthis, provoquant le déplacement de plus de 184 000 personnes depuis le 1er août, selon les dernières données de l’agence.