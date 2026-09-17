Plus de 2 000 Yéménites fuyant les combats ont rejoint Djibouti

Plus de 2 000 Yéménites sont arrivés au Djibouti. Pour rejoindre ce pays de la corne de l'Afrique ces familles ont dû traverser la mer à bord de petites embarcations.

Une traversée dangereuse, qui peut durer près d’une journée. Djibouti, qui compte à peine un million d’habitants, dit avoir de plus en plus de mal à faire face à cet afflux massif des migrants. L’Organisation internationale pour les migrations redoute désormais que les déplacements s’intensifient encore si les combats se poursuivent.

Au total moins 100 000 yéménites ont quitté le pays depuis l’intensification, des affrontements entre les forces gouvernementales et les rebelles houthis soutenus par l’Iran, qui ont pris le contrôle d’une partie du littoral.

Les Houthis contrôlent désormais le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, un passage maritime essentiel entre l’Asie et l’Europe, dont l’importance s’est accrue avec le blocus du détroit d’Ormuz par l’Iran ces derniers mois.