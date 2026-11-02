Aux Canaries, l'île d'El Hierro sous pression face à l'afflux de migrants

Avant les élections législatives anticipées du 29 novembre, la question migratoire s'impose de nouveau au cœur du débat politique en Espagne. Depuis le début du mois d'octobre, près de 3 000 migrants ont atteint El Hierro, la plus petite des îles Canaries, qui ne compte qu'environ 11 000 habitants.

Située sur la route migratoire de l'Atlantique, l'île enregistre une forte hausse des arrivées en provenance des côtes africaines. Au port de La Restinga, les embarcations continuent d'accoster. Le 22 octobre, plus de 400 migrants sont arrivés à bord de quatre bateaux secourus en mer. Si certains habitants redoutent une pression croissante sur les infrastructures et les ressources de l'île, les autorités locales défendent une approche avant tout humanitaire.

Le président du gouvernement insulaire, Alpidio Armas, souligne que les opérations de secours et de transfert sont organisées de manière à limiter l'impact sur la vie quotidienne des habitants. Il insiste également sur « l'attitude d'empathie et de proximité » adoptée envers ces migrants, rappelant qu'ils sont venus « à la recherche d'une vie meilleure ». Selon lui, cette activité génère aussi des retombées économiques pour l'île grâce aux moyens mobilisés par l'État.

En revanche, les services de santé ressentent déjà les effets de cette hausse des arrivées. Le directeur de l'hôpital d'El Hierro, Luis Gonzalez, explique que la situation s'est nettement dégradée par rapport à l'an dernier. En octobre 2025, cinq migrants avaient été pris en charge et deux hospitalisés. Cette année, 91 patients migrants ont déjà été soignés, dont 23 hospitalisés, entraînant une augmentation sensible de la pression sur les équipes médicales.

Cette nouvelle vague migratoire intervient quelques mois après les arrivées massives de migrants à Ceuta en juillet, qui avaient déjà déclenché de vives critiques de l'opposition contre la politique migratoire du Premier ministre Pedro Sánchez. À l'approche du scrutin, la gestion des frontières et de l'accueil des migrants s'annonce comme l'un des principaux enjeux de la campagne électorale espagnole.