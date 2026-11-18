À première vue, ce n’est qu’un sac utilitaire, reconnaissable à ses motifs rouges, blancs et bleus. Pourtant, le « Ghana Must Go » porte une histoire qui dépasse largement sa fonction première. Des marchés d’Accra aux rues de Hong Kong, cet objet du quotidien est devenu un symbole de migration, de mémoire et de résilience.

Au Ghana, il est partout. Sur les étals des marchés, dans les commerces et au bord des routes, les vendeurs proposent ces sacs de différentes tailles. À 38 ans, Agnès Ambomah perpétue une activité familiale héritée de sa mère. Une tradition commerciale qui témoigne de la place importante qu’occupe cet objet dans le quotidien des Ghanéens.

Mais derrière son apparence ordinaire se cache un épisode douloureux de l’histoire ouest-africaine. Au début des années 1980, sous la présidence du Nigérian Shehu Shagari, près d’un million de Ghanéens sont contraints de quitter le Nigeria dans le cadre d’une politique d’expulsion des migrants sans papiers. Beaucoup transportent alors leurs affaires dans ces sacs. L’expression « Ghana Must Go », littéralement « Le Ghana doit partir », devient leur surnom.

Pour l’historien Kweku Darko Ankrah, cette appellation trouve directement son origine dans cet exode massif. Un événement qui a durablement marqué les mémoires et associé le sac au déplacement forcé des populations.

Des décennies plus tard, les souvenirs restent douloureux pour certains anciens exilés. Bashiru Tahiru, aujourd’hui âgé de 70 ans, faisait partie des Ghanéens contraints de rentrer au pays. À l’époque, il travaillait au port de Lagos. Il se souvient avoir préparé ses affaires dans l’un de ces sacs, tout en redoutant d’être aperçu dans la rue avec cet objet devenu le signe distinctif des personnes expulsées.

Pourtant, au fil des années, le sac a progressivement changé de signification. Autrefois associé à l’exil et à la pauvreté, il est devenu un accessoire pratique, largement adopté en Afrique de l’Ouest et au-delà. Les artistes et les créateurs s’en sont également emparés, donnant une nouvelle dimension à son histoire.

À Accra, l’artiste Abdur Rahman Muhammad utilise notamment son motif caractéristique comme toile de fond de ses portraits. Dans son travail, le sac devient une représentation de la résilience, de l’espoir et de la poursuite des rêves.

Son histoire dépasse également le continent africain. À Hong Kong, ces sacs sont particulièrement utilisés par les travailleuses domestiques migrantes, qui s’en servent pour envoyer vêtements, chaussures, nourriture et produits de première nécessité à leurs familles restées aux Philippines ou ailleurs. Un moyen concret de maintenir le lien avec leurs proches malgré la distance.

De l’expulsion des Ghanéens du Nigeria aux colis envoyés par les travailleuses migrantes de Hong Kong, le « Ghana Must Go » a traversé les frontières et les générations. Un simple sac devenu, au fil du temps, le témoin de parcours migratoires, de souvenirs douloureux et de solidarités familiales.