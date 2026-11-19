Au moins une personne a péri dans le naufrage d’une pirogue transportant des migrants, survenu dans la nuit de mardi à mercredi au large de Yenne, une commune de pêcheurs située à l’ouest du Sénégal.

L’embarcation, en mauvais état, a heurté une zone rocheuse avant de chavirer, selon des responsables locaux.

Le bilan demeure provisoire. Si le maire de Yenne, Massamba Mbengue, et les sapeurs-pompiers font état d’un corps repêché, deux autres sources locales évoquent la découverte de deux dépouilles. Les recherches se poursuivent afin de retrouver d’éventuelles autres victimes. Deux zodiacs des pompiers ont notamment été mobilisés mercredi en fin de journée, avec la perspective de poursuivre les opérations jeudi.

Selon un élu local, un rescapé, actuellement entendu par les gendarmes, a indiqué qu’une centaine de personnes se trouvaient à bord de la pirogue, dont cinq femmes. Le nombre exact de passagers n’a toutefois pas été officiellement confirmé.

L’embarcation, décrite comme particulièrement délabrée, s’est finalement échouée sur la plage. Plusieurs effets personnels, huit pièces d’identité, des téléphones portables ainsi qu’un document scolaire appartenant à un lycéen du sud du pays ont été retrouvés sur les lieux.

Ce naufrage intervient dix jours après le drame du 6 novembre au large de Thieppe, dans le nord-ouest du Sénégal, où 43 personnes ont perdu la vie. Ces tragédies illustrent les dangers de la route migratoire de l’Atlantique, empruntée chaque année par des milliers de ressortissants ouest-africains qui tentent de rejoindre les îles Canaries, en Espagne, à bord d’embarcations souvent vétustes et surchargées.