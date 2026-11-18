Plus de 11 000 migrants ont atteint les îles Canaries, en Espagne, au cours de la première quinzaine de novembre.

Cet afflux intervient alors que les autorités espagnoles avaient décrété l'état d'urgence migratoire dans l'archipel le 10 novembre. Madrid avait alloué des fonds supplémentaires pour augmenter la capacité d'accueil des centres gérés par l'État.

La forte augmentation des arrivées depuis fin octobre a exercé une pression particulière sur les services d'accueil des plus petites îles, les migrants étant hébergés dans des camps alors que les autorités peinent à fournir suffisamment d'espace.

La plupart des nouveaux arrivants proviennent d'Afrique subsaharienne.

La crise migratoire s'invite dans la campagne des élections législatives du 29 novembre en Espagne. L'immigration étant devenue un thème politique majeur depuis l'arrivée massive de migrants à Ceuta, les 30 et 31 juillet de cette année.