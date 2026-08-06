À Ceuta, 1 100 mineurs accueillis pour seulement 90 places

À Ceuta, la situation des mineurs migrants devient critique après l’arrivée massive de personnes en provenance du Maroc. Selon les autorités espagnoles, 72 000 migrants sont entrés dans ce territoire espagnol d’Afrique du Nord la semaine dernière.

Environ 70 000 sont depuis repartis, mais près de 2 500 personnes restent sur place.

Parmi elles, des centaines de mineurs non accompagnés. Les autorités de Ceuta affirment prendre en charge 1 100 jeunes, alors que les structures d’accueil ne disposent théoriquement que de 90 places.

Le président de Ceuta, Juan Jesús Vivas, dénonce une situation « absolument intenable » et demande l’aide du gouvernement espagnol.

Madrid a annoncé une aide d’urgence de 25 millions d’euros pour la prise en charge des mineurs.

Cet afflux migratoire a également été meurtrier : les autorités espagnoles font état de 78 morts.

La crise relance en Espagne le débat sur l’accueil et la répartition des mineurs migrants entre les différentes régions du pays.