Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

À Ceuta, 1 100 mineurs accueillis pour seulement 90 places

Des migrants ayant traversé la frontière depuis le Maroc pour entrer en Espagne se rassemblent sur une plage de l'enclave espagnole de Ceuta, le lundi 3 août 2026.   -  
Copyright © africanews
AP Photo

By Africanews

Espagne

À Ceuta, la situation des mineurs migrants devient critique après l’arrivée massive de personnes en provenance du Maroc. Selon les autorités espagnoles, 72 000 migrants sont entrés dans ce territoire espagnol d’Afrique du Nord la semaine dernière.

Environ 70 000 sont depuis repartis, mais près de 2 500 personnes restent sur place.

Parmi elles, des centaines de mineurs non accompagnés. Les autorités de Ceuta affirment prendre en charge 1 100 jeunes, alors que les structures d’accueil ne disposent théoriquement que de 90 places.

Le président de Ceuta, Juan Jesús Vivas, dénonce une situation « absolument intenable » et demande l’aide du gouvernement espagnol.

Madrid a annoncé une aide d’urgence de 25 millions d’euros pour la prise en charge des mineurs.

Cet afflux migratoire a également été meurtrier : les autorités espagnoles font état de 78 morts.

La crise relance en Espagne le débat sur l’accueil et la répartition des mineurs migrants entre les différentes régions du pays.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.