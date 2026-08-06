RDC : interdiction d’exporter les concentrés de cuivre et de cobalt

La République démocratique du Congo durcit sa politique minière. Le pays interdit désormais l’exportation de concentrés de cuivre et de cobalt, selon un arrêté gouvernemental.

L’objectif est clair : transformer davantage de minerais sur le territoire congolais afin de conserver une plus grande partie de leur valeur ajoutée dans le pays.

La RDC est le premier producteur mondial de cobalt et le deuxième fournisseur mondial de cuivre. Cette décision pourrait donc avoir des répercussions importantes sur le marché international.

L’interdiction entre en vigueur immédiatement. Des dérogations d’un an pourront toutefois être accordées par le ministre des Mines dans certaines situations jugées stratégiques.

Kinshasa met également en place une nouvelle fiscalité sur certains sous-produits miniers afin d’augmenter les recettes de l’État.

Plusieurs géants internationaux sont concernés, notamment CMOC, Glencore, Zijin Mining ou encore Ivanhoe Mines.