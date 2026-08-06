Coupe du Monde : la FIFA renonce à son projet, mais soutient Infantino

La FIFA a réaffirmé son soutien à son président Gianni Infantino malgré la vive polémique provoquée par son projet, désormais abandonné, d’ouvrir les activités commerciales liées à la Coupe du monde aux investisseurs privés.

Réunis à Rabat, au Maroc, les hauts responsables de l’instance mondiale du football ont reconnu des « erreurs » dans la gestion de cette proposition et présenté leurs excuses. Ils ont toutefois réaffirmé leur « soutien total » à Gianni Infantino.

Le projet prévoyait la création d’une filiale commerciale baptisée FIFA Forward Enterprise. Celle-ci devait notamment exploiter les revenus de compétitions comme la Coupe du monde et aurait pu attirer jusqu’à 4,2 milliards de dollars d’investissements.

Mais l’initiative a provoqué une forte opposition dans le monde du football. L’UEFA a notamment menacé de boycotter la Coupe du monde et déclaré avoir perdu confiance dans la direction actuelle de la FIFA.

Face à la contestation, Gianni Infantino a finalement retiré le projet. La FIFA a annoncé qu’un examen interne serait mené afin de tirer les enseignements de cette crise.

Cette polémique intervient à quelques mois de l’élection à la présidence de la FIFA, lors de laquelle Gianni Infantino ambitionne de décrocher un quatrième et dernier mandat.