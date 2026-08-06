Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Coupe du Monde : la FIFA renonce à son projet, mais soutient Infantino

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'exprime lors d'une conférence de presse au stade de Mexico, le mercredi 10 juin 2026.   -  
Copyright © africanews
AP Photo

By Africanews

Maroc

La FIFA a réaffirmé son soutien à son président Gianni Infantino malgré la vive polémique provoquée par son projet, désormais abandonné, d’ouvrir les activités commerciales liées à la Coupe du monde aux investisseurs privés.

Réunis à Rabat, au Maroc, les hauts responsables de l’instance mondiale du football ont reconnu des « erreurs » dans la gestion de cette proposition et présenté leurs excuses. Ils ont toutefois réaffirmé leur « soutien total » à Gianni Infantino.

Le projet prévoyait la création d’une filiale commerciale baptisée FIFA Forward Enterprise. Celle-ci devait notamment exploiter les revenus de compétitions comme la Coupe du monde et aurait pu attirer jusqu’à 4,2 milliards de dollars d’investissements.

Mais l’initiative a provoqué une forte opposition dans le monde du football. L’UEFA a notamment menacé de boycotter la Coupe du monde et déclaré avoir perdu confiance dans la direction actuelle de la FIFA.

Face à la contestation, Gianni Infantino a finalement retiré le projet. La FIFA a annoncé qu’un examen interne serait mené afin de tirer les enseignements de cette crise.

Cette polémique intervient à quelques mois de l’élection à la présidence de la FIFA, lors de laquelle Gianni Infantino ambitionne de décrocher un quatrième et dernier mandat.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.