Coupe du Monde : la FIFA renonce à son projet, mais soutient Infantino

Maroc
La FIFA a réaffirmé son soutien à son président Gianni Infantino malgré la vive polémique provoquée par son projet, désormais abandonné, d’ouvrir les activités commerciales liées à la Coupe du monde aux investisseurs privés.
Réunis à Rabat, au Maroc, les hauts responsables de l’instance mondiale du football ont reconnu des « erreurs » dans la gestion de cette proposition et présenté leurs excuses. Ils ont toutefois réaffirmé leur « soutien total » à Gianni Infantino.
Le projet prévoyait la création d’une filiale commerciale baptisée FIFA Forward Enterprise. Celle-ci devait notamment exploiter les revenus de compétitions comme la Coupe du monde et aurait pu attirer jusqu’à 4,2 milliards de dollars d’investissements.
Mais l’initiative a provoqué une forte opposition dans le monde du football. L’UEFA a notamment menacé de boycotter la Coupe du monde et déclaré avoir perdu confiance dans la direction actuelle de la FIFA.
Face à la contestation, Gianni Infantino a finalement retiré le projet. La FIFA a annoncé qu’un examen interne serait mené afin de tirer les enseignements de cette crise.
Cette polémique intervient à quelques mois de l’élection à la présidence de la FIFA, lors de laquelle Gianni Infantino ambitionne de décrocher un quatrième et dernier mandat.
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