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Libye : des détenus s'évadent d'une prison dans l'Ouest

Sur cette photo prise ce dimanche 14 août 2011, un combattant rebelle libyen à Zawiya, dans l'ouest de la Libye   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Libye

En Libye, des détenus de la prison de Surnam se sont évadés en masse mardi, rapporte Reuters, citant des sources policières.

Combien de prisonniers ont pris la poudre d’escampette pendant l’incident ? Aucune information officielle n’a encore été communiquée.

La police dit cependant avoir lancé une enquête sur l’incident afin, sans nul doute, de tenter de retrouver les fugitifs.

Cette évasion est intervenue lors d’affrontements à Surman et à Zawiya, dans l’ouest, entre deux groupes rivaux. Trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, selon les autorités de Zawiya.

Située à 40 kilomètres à l’ouest de Tripoli, la capitale de la Libye, la ville abrite la plus grande raffinerie en activité du pays, avec une capacité de 120 000 barils par jour.

Du côté de Surman, les affrontements auraient provoqué d’importants dégâts, selon les autorités, lesquelles parlent d’un retour au calme progressif.

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