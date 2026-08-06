Ebola en RDC : le chef de l'OMS à Kinshasa pour rencontrer Tshisekedi

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'est rendu mercredi à Kinshasa, où il a rencontré le président congolais Félix Tshisekedi, alors que l'épidémie d'Ebola qui touche le pays s'accélère rapidement.

Il s'agissait de la deuxième visite de Tedros Adhanom Ghebreyesus en République démocratique du Congo depuis la déclaration de l'épidémie le 15 mai.

Près de trois mois plus tard, 3,874 cas ont été recensés dont 1 751 décès, selon les derniers chiffres du gouvernement congolais.

Dans certains foyers épidémiques, le nombre de nouveaux cas a doublé au cours de la seule semaine dernière, a déclaré le directeur général de l'OMS dans un message sur X.

"Nous devons de toute urgence intensifier massivement tous nos efforts, dans tous les volets de la réponse et avec la participation de tous les partenaires", a-t-il ajouté sur le réseau social.

À Kinshasa, Tedros Adhanom Ghebreyesus était accompagné de Jean Kaseya. Le chef du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a mis en garde contre la trajectoire alarmante de l'épidémie et noté les dysfonctionnements dans le traçage des cas contacts.

Causée par la souche Bundibugyo, pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement, la flambée actuelle a surpassé toutes les précédentes épidémies d’Ebola en termes de vitesse de transmission.

Elle constitue la deuxième plus grande épidémie d'Ebola jamais enregistrée, derrière celle qui a touché l’Afrique de l’Ouest entre 2014 et 2016 et qui avait fait plus de 28 000 cas, dont plus de 11 000 décès.